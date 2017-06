Het onderwijs in Vlaanderen beu? Hier krijg je 56.000 euro per jaar, een driekamerappartement én slechts twee leerlingen

Bewerkt door: FT

7/06/17 - 12u59 Bron: BBC

De Shetland-eilanden: ruig en erg afgelegen. © RV.

Bericht aan alle leerkrachten die de kwebbelende kinderen in de klas en op de speelplaats beu zijn: verhuis naar Shetland, Schotland. In de basisschool op het eiland Foula - ook wel smalend het "het einde van de wereld" genoemd - zoeken ze een nieuwe juf of meester nadat Jayne Smith er na drieënhalf jaar de brui aan geeft.



Wat dat schuift? Behoorlijk wat. De nieuwe leerkracht krijgt een salaris van liefst 50.000 pond of 56.000 euro en mag gratis in een driekamerappartement wonen. Kan dat je nog altijd niet overtuigen? De school heeft slechts twee leerlingen, waarvan er eentje binnenkort al naar het middelbaar gaat.



Op het eiland Foula wonen 32 mensen. Wie naar het vasteland wil, heeft de veerboot nodig of moet het vliegtuig nemen. Wie de job in overweging neemt, moet dus wel tegen een stootje kunnen, "want soms kan je weken het eiland niet af, wanneer het te slecht weer is bijvoorbeeld", aldus Smith.



Intussen worden leerkrachten over de hele wereld naar het eiland gelokt, want er boden zich ook al sollicitanten aan uit Zuid-Afrika en Azerbeidjan. Solliciteren moet wel snel, want je hebt slechts tot morgen de tijd.