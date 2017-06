Bizar: overvaller overvallen door andere overvallers

SPS

7/06/17 - 09u56 Bron: ANP

© RV.

Een vestiging van fastfoodketen Domino's Pizza aan de Kerstendijk in Rotterdam is in april twee keer op een avond het slachtoffer geweest van een roofoverval. Terwijl de ene overvaller nog binnen was, kwamen twee andere overvallers de zaak binnen.