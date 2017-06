Vrouwelijke ambtenaar raakt met duim vast in koffiemachine

Door: redactie

Voor een ambtenaar in Roermond is de werkweek slecht begonnen. De vrouw kwam met haar duim vast te zitten in een koffieautomaat op het gemeentehuis. De brandweer moest haar volgens 1Limburg bevrijden.



De vrouw wilde koffie halen, maar het bekertje kwam niet uit de machine. Ze dacht dat de beker vast zat en wilde hem daarom lospeuteren. Daarbij kwam ze met haar duim vast te zitten. De brandweer bevrijdde haar. Ze kwam met de schrik vrij.