31/05/17 - 20u34 Bron: vtmnieuws.be

In het dierenpark Planckendael kan je vanaf nu niet alleen giraffen, zebra's en neushoorns zien in het écht, maar ook lego-dieren, ze zijn gemaakt van meer dan een miljoen legoblokjes. Het zijn beelden van de Amerikaanse kunstenaar Sean Kenney, ze stonden al in Amerika en Canada, nu voor het eerst in Europa.