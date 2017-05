Vili was 15 toen hij zijn lerares (37) al twee keer zwanger gemaakt had: "Hun liefde was oprecht"

Sven Van Malderen

31/05/17 - 17u19 Bron: People

© Kos.

Mary Kay Fualaau zorgde in 1996 voor een schandaal van jewelste: als 34-jarige lerares was ze een relatie gestart met haar twaalfjarige leerling en niet veel later werd ze zelfs zwanger van hem. Lesje geleerd? Blijkbaar niet. Ondanks een (milde) veroordeling en een contactverbod volgde het jaar nadien nog een tweede dochter. Haar vriendje Vili was op dat moment nog altijd maar 15 jaar. De rechter vond het nu welletjes en veroordeelde Mary Kay tot een celstraf van ruim zeven jaar. Liefde kruipt echter waar het niet gaan kan: een jaar na haar vrijlating stapten beide tortelduifjes in het huwelijksbootje. Nu -ruim twintig jaar na die eerste kus- komt er plots een einde aan het opmerkelijke sprookje. Vili heeft de procedure in gang gezet om te scheiden.

David Gehrke stond als advocaat twee decennia lang in nauw contact met het koppel. "Het verbaasde me niet dat ze in 2005 in het huwelijksbootje gestapt zijn en het verbaast me nu ook niet dat het op is tussen hen. Ik ben er zeker van dat hun liefde voor elkaar oprecht was. Langzaamaan zijn ze echter uit elkaar gegroeid."



"Ze hadden al een tijdje problemen", vertelt een bron in 'People'. "Ze hebben nog geprobeerd om er samen uit te raken, maar het is niet gelukt. Hun kinderen komen nu op de eerste plaats."



Hun apart levensverhaal sprak alvast tot de verbeelding. De media pakten graag met hen uit, waardoor ze in Amerika halve beroemdheden geworden zijn. In 2000 werd hun verboden verboden affaire zelfs verfilmd. Hieronder ontdekt u in chronologisch overzicht hun geschift parcours.

1962: Mary Kay Schmitz wordt geboren als vierde kind van een apothekeres en een professor aan de universiteit. Ze krijgt uiteindelijk zes broers en zussen.



1973: Haar drie jaar oude broer verdrinkt in het zwembad thuis. Mary Kay voelt zich lange tijd schuldig omdat ze beloofd had om op hem te letten.



1978: Haar vader was een bloeiende politieke carrière aan het uitbouwen, tot plots uitlekte dat hij twee kinderen bij een ex-studente verwekt had. Het pijnlijke nieuws leidde tot een scheiding. Mary Kay legde de schuld bij haar moeder: zij had in haar ogen een hart van steen, geen wonder dus dat John 'troost' zocht in de armen van iemand anders. © ABC News.

1979-1999: Mary Kay leert op de universiteit van Arizona Steve Letourneau kennen en trouwt met hem. Samen zouden ze vier kinderen krijgen, maar van liefde is volgens Mary Kay geen sprake. Het huwelijk werd haar opgedrongen door haar ouders. Ze kwamen in financiële problemen terecht en bedrogen elkaar. Mary Kay werd naar verluidt ook mishandeld, maar diende nooit klacht in.



1996: Vili belandt in de klas van Mary Kay. Na schooltijd geeft ze hem nog extra tekenles, dat gebeurde soms bij haar thuis. Van wat geflirt komt de eerste keer seks, hij was toen amper twaalf jaar oud. "Ik dacht dat het zou stoppen bij een kus, maar dat was niet het geval", zou ze daar later over vertellen. Ze werd meteen ook zwanger.



1997: Haar obsessie voor Vili blijft groeien. Steve ontdekt een liefdesbrief die voor de jonge tiener bestemd was en overhandigt die aan de politie. Op 4 maart werd Mary Kay een eerste keer gearresteerd wegens kinderverkrachting. In afwachting van haar proces wordt ze echter weer vrijgelaten. Op 23 mei bevalt ze van haar eerste kind, Audrey.



In november wordt Mary Kay tot 89 maanden cel veroordeeld. Na zes maanden mag ze echter al vertrekken, op voorwaarde dat ze uit de buurt van Vili blijft. Een regel die ze glansrijk aan haar laars lapt. Mary Kay in 1998 tijdens haar proces. © ap.

1998: In februari betrappen agenten haar terwijl ze seks had met Vili in de wagen. Als blijkt dat ze nóg eens zwanger is van de tiener is de consternatie compleet. De rechter veroordeelt haar nu tot een celstraf van 7,5 jaar.



In oktober bevalt Mary Kay achter de tralies van de gevangenis in Washington van haar tweede dochter, Georgia. De moeder van Vili neemt de opvoeding van beide meisjes voor haar rekening.



1999: Mary Kay en Steve scheiden, hij krijgt het hoederecht over de vier kinderen.



2004: May Kay wordt vrijgelaten. Vili -op dat moment 21 jaar- vraagt aan de rechter of het contactverbod opgeheven kan worden. Dat blijkt geen probleem. © ap.

2005: Op 20 mei geeft het dolverliefde koppel elkaar het ja-woord in een wijngaard in Washington, voor de ogen van meer dan tweehonderd gasten. Hun dochters spelen bruidsmeisje. "Jij bent de enige ware voor mij", verklaarde Mary Kay (43) toen aan haar 22-jarige echtgenoot. "Waar jij bent, zal ik zijn. Waar jij sterft, zal ik sterven."



"Niemand kon het op dat moment droog houden", verklaarde haar goede vriendin Wendy Cracchiolo.



2009: In een interview voor Inside Edition zet Vili de puntjes op de i. "Ik ben nooit een slachtoffer geweest. Ik schaam me er niet voor dat ik papa ben en dat ik op zo'n jonge leeftijd verliefd geworden ben op Mary Kay." Mary Kay en Vili stralen met hun twee dochters. © Facebook.