Autobahn afgesloten nadat motard duizenden euro's laat vliegen

28/05/17 - 18u55 Bron: Belga

Een motorrijder heeft gisteren 9.000 euro verloren op een autoweg in het zuiden van Duitsland.

De bankbriefjes, die in een plastic zak zaten, werden door de wind meegenomen en dwarrelden over de autoweg ten noorden van München.



De 36-jarige man hield halt en trachtte het geld bijeen te rapen, waarop andere weggebruikers de politie verwittigden.



De autoweg werd gedurende drie kwartier afgesloten om de man te helpen zijn geld te recupereren. Voor een deel ervan was het te laat: ongeveer 1.500 euro was al gaan vliegen.