Strijd om meisje ontaardt in gigantisch strandgevecht tussen 50 jongeren

28/05/17 - 20u17 Bron: thesun.co.uk

video Op het Margate strand in Engeland zijn gisteren minstens vijftig jongeren slaags geraakt in een gigantisch gevecht. Eén tiener raakte gewond. De reden? Een strijd om een meisje.

De vechtpartij brak gisteren uit iets na 17 uur. Maxine Haher (26) was naar het strand getrokken met een paar vrienden en hun vijfjarig zoontje. Ze getuigde aan de Britse krant 'The Sun' dat een strijd om een meisje ontaardde in een gigantisch gevecht tussen een vijftigtal tieners.



Toen gesuggereerd werd dat een jongen werd neergestoken, werd medische hulp opgeroepen. De jongen bleek lichtgewond, maar werd per helikopter toch overgevlogen naar het ziekenhuis. Volgens agenten is er geen bewijs dat de jongen neergestoken was. De politie van Kent onderzoekt wat er precies gebeurd is. Er werd nog niemand opgepakt.