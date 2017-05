Man (22) wil stewardess bijten, springt uit vliegtuig en bezorgt medepassagiers twee uur vertraging

bewerkt door: LS

28/05/17 - 13u14 Bron: nydailynews.com, ksl.com, nieuwsblad.be

Tu Lon Sein © rv.

Tu Lon Sein, een 22-jarige passagier van American Airlines, riskeert twintig jaar cel omdat hij afgelopen donderdag de deur van het vliegtuig heeft geopend toen de piloot wilde opstijgen. Een van de stewardessen wilde Sein tegenhouden, maar die poging mislukte toen Sein haar wilde bijten. Het vliegtuig vertrok twee uur later dan gepland.

American Airlines passenger jumps off plane at airport, federal authorities say https://t.co/iosIdsaCZ0 pic.twitter.com/ITiweC6yzq — CBS News (@CBSNews) 28 mei 2017

Het incident vond donderdag plaats op de Amerikaanse luchthaven van Charlotte, in North-Carolina. Tun Lon Sein was een van de passagiers van American Airlines-vlucht 5242. De piloot wachtte op een signaal om op te stijgen. De lampjes die aanduiden dat de passagiers hun gordel moeten aandoen, waren rood opgelicht. Plots zet Sein zich recht uit zijn stoel en loopt hij naar een van de deuren van het vliegtuig.



Bijten

Een stewardess vraagt Sein om terug te gaan zitten, waarop Sein haar in de hand probeert te bijten. De stewardess schrok en zo slaagde Sein erin om de deur te openen en op de landingsbaan te springen. Gelukkig voor Sein, merkte een arbeider hem op en zorgde die ervoor dat Sein niet omver werd gereden door de bagagetaxi's.



De opstandige passagier werd meteen naar het ziekenhuis gebracht om hem te onderzoeken. Daar bleek dat Sein geen Engels spreekt, toch gelooft het vliegpersoneel dat hij de stewardessen verstond. En volgens de lokale autoriteiten was het niet zijn eerste vlucht.



Twee uur

Sein's medepassagiers moesten twee uur wachten voordat het vliegtuig richting New Bern opsteeg. Sein riskeert een straf van 20 jaar vanwege weerstand ten opzichte van vliegtuigpersoneel.