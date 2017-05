Dit Amerikaanse spookstadje staat te koop voor een prikje, maar niemand wil het kopen

door:

Johnsonville in de Amerikaanse staat Connecticut ziet er even pittoresk als griezelig uit. Al bijna twintig jaar woont er niemand meer en de eigenaar wil het stadje al lang van de hand doen. De prijs is itussen gezakt van 3,5 miljoen dollar (3,1 miljoen euro) naar 1,9 miljoen dollar (1,7 miljoen euro), maar niemand wil het kopen.

Johnsonville is 62 hectare groot en ligt langs de Connecticutrivier. De plek was ooit een bloeiend stadje, een industrieel centrum waar touw gevlochten werd. Het hele dorp leefde in de negentiende eeuw van de handel en rond de watermolen werden huizen, een kerk, winkeltjes en een postkantoor neergepoot. Maar toen de watermolen helemaal afbrandde, liep Johnsonville leeg. Vandaag woont er niemand meer, behalve een conciërge en een bewaker die spokenjagers en 'urban explorers' op afstand moet houden. © YouTube/Sherri Milkie.

Tijdcapsule In de jaren '60 kocht Raymond Schmitt het stadje op. De Amerikaan was rijk geworden in de vliegtuigbouw en toverde Johnsonville om tot zijn eigen speeltuin. Hij zag het stadje als een tijdcapsule van eenvoudigere tijden.



Schmitt liet volledige gebouwen ontmantelen en bracht ze naar Johnsonville. Hij zette er tal van winkels, een kerk en een school neer. Hij liet maar zelden bezoekers binnen, een paar keer verhuurde hij het domein voor trouwlechtigheden. De prachtige Victoriaanse kerk is ideaal voor romantische huwelijken. © YouTube/Sherri Milkie.

Geen kopers In 1994 zette Schmitt Johnsonville te koop. Het stadje moest 3,5 miljoen dollar (3,1 miljoen euro) kosten, maar niemand bleek bereid die som te betalen. In 2001 kocht hotelgroep Meyer Jabara het landgoed over om er bejaardentehuizen op te zetten. De plannen werden getekend, maar van het project kwam niets in huis. © rv.