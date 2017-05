Zweedse priester moet habijt inleveren na aanmaken van 'pornografisch' datingprofiel

IB

28/05/17 - 01u15 Bron: thelocal.se

© thinkstock.

Een Zweedse priester heeft zijn ontslag gekregen van de Zweedse Kerk aangezien hij online een oproepje plaatste waarin hij zei op zoek te zijn naar "een maîtresse, vriend, seksmaatje, een relatie, een partner, date of mede-naaktzwemmers".

In de advertentie liet de man duidelijk weten dat hij een priester was en de informatie die hij bij zijn foto deelde, kon gemakkelijk naar hem herleid worden. Het decanaat van Strängnäs vond dat de manier waarop de man actief zocht naar seksueel contact met meerdere mensen niet in overeenstemming met het leven dat een priester zou moeten leiden. Dat laat het weten via de Zweedse radio in Sodermanland, waar de priester actief was.



"Hij heeft zijn habijt moeten inleveren en is niet langer werkzaam als priester", klinkt het bij het decanaat. De priester verdedigde zichzelf door te zeggen dat hij pas gescheiden was en nog maar kort in een nieuwe stad woonde, waar hij zich eenzaam voelde.