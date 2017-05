Moeder ontvangt erediploma nadat ze alle lessen van gehandicapte zoon bijwoont

Door: redactie

Een moeder die haar verlamde zoon naar elk college van een Master of Business Administration bracht en elke les aantekeningen voor hem maakte, kreeg tot haar grote verrassing bij de diploma-uitreiking zelf ook een erediploma uitgereikt. Het idee kwam van haar dankbare zoon Marty en de universiteit ging er maar wat graag in mee.

Nadat Marty in 2012 van een trap viel en daarbij een dwarslaesie opliep, wist hij niet meer wat hij met zijn leven moest doen. Hij had al een bachelor van de University of California, maar werkte in de verpakkingsindustrie. "Nadat ik dat ongeluk kreeg, had mijn leven totaal geen richting meer. Ik had de mentale uitdaging nodig en wilde mezelf bijscholen", vertelt hij op de website van de school.



Marty's moeder Judy, een gepensioneerde basisschoollerares, woonde in Florida, maar verhuisde speciaal voor haar zoon naar Zuid-Californië om haar aan zijn rolstoel gekluisterde zoon elke dag naar de lessen aan Chapman University te brengen en daar aantekeningen voor hem te maken.



Toen Marty zaterdag dan eindelijk zijn diploma kreeg uitgereikt, werd ook Judy apart naar voren geroepen. De vrouw was enorm verrast, maar wist het toch droog te houden, ondanks de staande ovatie die ze kreeg. "Ik ben een geek, ik houd ervan naar school te gaan. Ik ga niet liegen, ik heb van elke minuut genoten", klonk het emotioneel.