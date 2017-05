Amerikaans bedrijf wil de as van overleden geliefden in de ruimte lanceren

Bewerkt door: AJA

Een Amerikaans bedrijf heeft wel een heel bijzondere bestemming voor de as van overleden personen. Ze willen mensen de kans geven om hun geliefden verder te laten schitteren in de ruimte.

De missie Elysium Star II, het nieuwe project van het Amerikaanse bedrijf Elysium Space, wil de as van overleden mensen in een satelliet in een baan rond de aarde brengen. De som die je hiervoor betaalt: minimaal 2.490 dollar (2.220 euro).



Tot nu toe hebben een honderdtal mensen gekozen om hun geliefde mee te sturen. Om dit waar te maken, bestel je een capsule waar je een kleine hoeveelheid as in deponeert. Deze capsule wordt geplaatst in een nanosatelliet en komt dan aan boord van de Space X Falcon 9 raket. Je kan daarnaast ook een gegraveerde boodschap meesturen.



De satelliet zal twee jaar baantjes rond de aarde trekken. Daarna vliegt hij het volledige oppervlak van de aarde over. Nabestaanden kunnen deze tocht via een applicatie op hun smartphone volgen. Als laatste zal de satteliet de atmosfeer binnendringen en in de hemel opbranden, bijna net zoals een vallende ster.



Het is niet de eerste keer dat het bedrijf een poging waagde om as van overledenen in een baan rond de aarde te brengen. In 2015 mislukte een eerste missie.