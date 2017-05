'Vermist' jongetje slapend teruggevonden in achtertuin van de buren

LDL

21/05/17 - 06u29 Bron: ANP

Honderden buurtbewoners in het Nederlandse Barneveld schoten zaterdagavond de politie en de bezorgde ouders van een vermist tweejarig jongetje te hulp. De politie riep mensen via sociale media op te komen zoeken naar de jongen.

Aan die oproep werd door een kleine tweehonderd mensen gevolg gegeven en de zoekactie had al na enkele uren succes. De wegloper op blote voetjes bleek niet ver te zijn gekomen. Hij had zich verschanst in de achtertuin van een overbuurman, en lag te slapen achter een vuilnisbak, meldde de politie.