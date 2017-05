In deze straat kan je van de grond eten, letterlijk

SPS & JDE

In het Nederlandse Hoeven is een straat besmeurd met 400 kilo gesmolten chocolade. Huizen, voortuinen, een auto en het wegdek zitten onder een plak chocola. Het goedje kwam uit een enorme ketel, die van een aanhanger viel.

De ketel is van een chocoladefabriek in Zevenbergen. "Het is heel vervelend. Mijn zoon moest de ketel vervoeren. In een bocht is de ketel eraf gevallen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Maar de chocola ligt wel bij mensen op de oprit en bij mensen tegen het raam", zei de eigenares van de fabriek tegen Omroep Brabant.



Het opruimen is lastig. De chocola mag bijvoorbeeld niet in het riool komen, omdat de riolering verstopt kan raken.