Luguber: in Nederland worden al hele week afgehakte dierenpoten gevonden

Rebecca van de Kar & FT

19/05/17 - 17u54 Bron: AD.nl

De poot die wandelaar Rien van Beuningen zag liggen op een bankje nabij het oude zwembad in Oss © Rien van Beuningen.

In Nederland staan ze voor een raadsel. Wandelaars hebben deze week op verschillende plaatsen in het land afgehakte dierenpoten gevonden. Onder meer in Oss en Heeswijk-Dinther, beide Noord-Brabant, hingen de ledematen zomaar in een boom. Er werd zelfs een poot gevonden op een zitbank. Vandaag hing bij een van de vondsten ook een briefje, gericht aan hondenbaasjes.

Luguber. Een afgehakte poot van een ree in een boom. Stroperij? @gemeenteoss @politieOss pic.twitter.com/JBsSACTocD — Bert van Geffen (@b_van_geffen) Wed May 17 00:00:00 MEST 2017 Dinsdag vonden wandelaars in het Nederlandse Oss tot hun schrik ook al twee afgehakte poten, vermoedelijk van een varken en een damhert. In het Gelderse Ooij trof een vrouw deze week ook vier afgezaagde pootjes aan, waarschijnlijk van een zwijn. In Malden, vlak bij Nijmegen, werd een onthoofd schaap gevonden. De politie werd verwittigd.



Vandaag was het dan opnieuw raak. Een dame die haar honden uitliet, vond opnieuw een poot - vermoedelijk van een ree. "Ik parkeerde mijn auto, stapte uit en zag het direct. Stelletje gekken, waarom doet iemand zoiets?", vraagt ze zich af. Ze belde meteen de politie, die er agenten op afstuurde.



Bij het pootje hangt nu ook een poster, afkomstig van 'Vereniging Het Reewild'. Volgens de wandelaarster hing die er echter al een tijdje. Bij meerdere toegangswegen van het bos zijn immers pamfletten geplaatst: ze spreken hondenbezitters erop aan dat zij beter op hun dieren moeten letten nu er veel jonge reekalfjes in het bos lopen. De jonge dieren worden vaak door loslopende honden gebeten.



De stichting laat alvast weten niets met de afgehakte poot te maken te hebben. "Deze pamfletten verspreiden we over het hele land. Wij schrikken hier ook van", reageert de voorzitter. (lees hieronder verder) Lees ook 'Herman de Viller' wil live op Facebook konijn villen

Beul verminkt paard in Rijkevorsel: politie roept op dieren op stal te zetten Ook vandaag werd een poot gevonden, vergezeld van een pamflet. © Suzanne van Boxtel.