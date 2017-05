Adam woonde al samen met zijn twee liefjes, nu heeft hij bij beide dames ook kind verwekt: "Dit wordt de toekomst"

Sven Van Malderen

18/05/17 - 16u22 Bron: Daily Mail

Met twee knappe vriendinnen tegelijk het kingsize bed delen? Geen wonder dat Adam Lyons uit Austin (Texas) hier en daar 'de gelukkigste man ter wereld' genoemd wordt. Binnenkort breekt echter een nieuwe mijlpaal voor de Brit aan: Brooke had hem al een zoon geschonken, nu is ook Jane zwanger. Het kindje, dat in juli geboren zal worden, moet hun familiegeluk compleet maken. Hieronder doen ze hun verhaal in een filmpje.

"We hebben er lang over gediscussieerd, maar uiteindelijk hebben we besloten om alle drie samen de ouderrol op te nemen", aldus Adam. "De kinderen zullen ons papa, mama en mama noemen." Zonder een specifiek onderscheid te maken wat de biologische moeder betreft dus.



Het trio is er rotsvast van overtuigd dat hun aparte levensstijl in de toekomst de norm zal worden. "Het leven op zich wordt op die manier veel simpeler", gaat de zaakvoerder van het consultancybedrijf Psychology Hacker verder. "De kinderen, het werk,... Verantwoordelijkheden genoeg tegenwoordig. Normale koppels hebben het knap lastig om alles rond te krijgen, dat zien we in onze vriendenkring. Vermits wij met drie zijn, kunnen we de taken netjes verdelen. Zo houdt ieder genoeg vrije tijd over en wordt er niet geklaagd." #familytime in the hammock! Just missing the napping #dantelyons #polyamory #polyfidelity #polyfamily

Biseksueel

Dat beide dames biseksueel zijn, is handig meegenomen. Op romantisch vlak loopt de relatie dan ook als een trein. "In het begin hebben we veel kritiek gekregen. Mensen zeiden dat het niet zou blijven duren, maar intussen zijn we toch al vijf jaar verder. Dit is niet zomaar een bevlieging, we bouwen een echt gezin op met gezonde en gelukkige kinderen. Oliver (de zevenjarige zoon die Brooke overhield aan een vorige relatie; nvdr) ziet niet eens wat er zo vreemd aan is. Drie geliefden, drie ouders: dit wordt de toekomst."



De zwangere Jane spreekt hem alvast niet tegen. "Vroeger huiverde ik bij de idee om een baby te krijgen. Ik dacht dat je dan slaaf zou worden van je eigen kind. Maar door Dante mee te helpen opvoeden, besefte ik dat we dit als gezin samen voor elkaar konden krijgen. Met drie is het echt te doen. Er is nog ruimte voor een sociaal leven en ik zal mijn kinderen ook nooit moeten achterlaten bij iemand die ik niet vertrouw." Mini vacation with this beauty! #austintx #ranchhunting @jane_st #polyamory #lyonsden

"Droom die uitkomt"

Ik vind het prachtig dat Jane zwanger is van een jongen", vult Brooke aan. "Ik heb altijd vier zonen gewild, dus noem dit maar een droom die uitkomt. En er zullen nog nakomelingen volgen, want Jane en Adam willen ook graag een dochter."



De drie wonen op een groot landgoed met twee aparte huizen: één woning wordt als kantoor gebruikt, in de andere vindt het familieleven plaats.



Jane werkt voltijds als assistente van Adam. "Eén minuutje stappen en we zijn thuis. Heerlijk toch?", klinkt het uit haar mond. "Het gebeurt vaak dat Adam en ik samen met Brooke en de kinderen lunchen. Zo brengen we nog meer tijd samen door. Laat er trouwens geen misverstand over bestaan: mijn zwangerschap was gepland. Dit voelde aan als het perfecte moment." With @brookfast and @jane_st dressed for #fallout4 for #bethesda at #gencon with incredible costumes by @glambeautyrock

Huwelijk

Brooke steekt af en toe een handje toe in het bedrijf, maar haar focus ligt toch meer op de zorg en de opvoeding van de kinderen. Zo zal ze bijvoorbeeld iedere telg van het gezin thuis onderwijzen.



"Op dat vlak waren we het meteen eens", aldus Brooke. "Adam en ik blonken allebei uit op school omdat we het te makkelijk vonden. We willen onze kinderen veel aandacht schenken en tegelijk ook alle kansen bieden. Oliver kan nu al bijvoorbeeld niet alleen lezen en schrijven, hij snapt de dingen ook beter dan een leeftijdsgenoot."



En dan ook nog trouwen dit jaar? "Dat is iets wat we alle drie willen, ook al is het wettelijk verboden", legt Brooke uit. "We menen het echt en dat willen we ook tonen met familie en vrienden rondom ons." #happyhalloween from #theincredibles with @jane_st @brookfast and the family! Hope you're having a great night!