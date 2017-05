"Jessica heeft van mijn leven een hel gemaakt": student heeft na dronken nacht seks met lerares

Sven Van Malderen

16/05/17 - 18u12 Bron: Limaohio.com

Jessica Storer. © Facebook.

Een Amerikaanse lerares is veroordeeld tot twee jaar cel omdat ze seks gehad heeft met een van haar studenten. Haar echtgenoot zou de 18-jarige jongen in hun woning eerst dronken gevoerd hebben. Het slachtoffer werd na de feiten gepest op school en zou naar eigen zeggen ook enkele keren zelfmoord overwogen hebben.

Jessica Storer (29) had vorig jaar een groepje studenten bij haar thuis in Pandora (Ohio) uitgenodigd. De vrijpartij vond de volgende ochtend plaats. De juf benadrukte dat het maar één keer gebeurd was én dat hij er niets op tegen had.



De leerling liet in de rechtszaal echter een brief voorlezen waaruit moet blijken dat hij mentaal zware schade opgelopen heeft. Al dat geroddel en (online) getreiter, er kwam maar geen eind aan. "Jessica heeft de voorbije zes maanden van mijn leven een hel gemaakt", klonk het. "Ze heeft van mij geprofiteerd omdat ik sukkelde met de naweeën van een liefdesbreuk. Ik haatte mezelf omdat ik dit laten gebeuren heb."



"Ik had nee moeten zeggen"

Zijn vader deed er nog een schepje bovenop. "Hij probeert het licht aan het eind van de tunnel te zien, maar hij beseft evengoed dat dit hem de rest van zijn leven zal blijven achtervolgen", klonk het uit zijn mond.



Storer beseft dat ze te ver gegaan is. "Ik ben verantwoordelijk voor het feit dat hij gedronken heeft. En ik had nee moeten zeggen, maar ik had het gevoel dat hij het ook wilde."