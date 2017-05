Amerikaanse tiener (16) sterft plots in klas. De doodsoorzaak verstomt iedereen

Door: redactie

Een Amerikaanse kerngezonde 16-jarige viel vorige maand opeens dood neer in zijn klas. De politie deed onderzoek naar de oorzaak en komt nu met een waarschuwende conclusie: te veel cafeïne is dodelijk.

Davis Cripe uit de staat South Carolina dronk zoals veel middelbare scholieren graag een energiedrankje, of een gezoete koffie, of een glas Mountain Dew, een frisdrank met cafeïne. Vorige maand sloeg hij binnen twee uur zelfs alle drie achterover. Even later kreeg hij hartritmestoornissen en begaf zijn hart het.



De politie in Columbia waarschuwt ouders dat ze moeten weten dat grote hoeveelheden cafeïne dodelijk kunnen zijn voor tieners. Woordvoerder Gary Watts zegt tegen nieuwszender NBC: "Het is niet mijn bedoeling om Mountain Dew aan te vallen, of lattés, of energiedrankjes. Maar we willen mensen laten begrijpen dat deze drankjes, met deze hoeveelheden cafeïne, verregaande gevolgen kunnen hebben."