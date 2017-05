Praatpalen krijgen tweede leven na veiling: "Ik wil er m'n telefoon in opladen"

LIEVE VAN BASTELAERE

Voor de praatpalen die het Agentschap Wegen en Verkeer verkoopt ten voordele van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen wordt nu al meer dan 500 euro geboden. En de veiling loopt nog tot half juni. Maar wat doét een koper met zo'n ding? Blijkt dat de ene er zijn zaak mee wil decoreren, terwijl de andere er zijn iPhone in zal opladen. Maar de meeste bieders zijn verzamelaars, op zoek naar een unicum.

Chris Mangelschots (50) uit Geel bood 400 euro: "Voor mij is zo'n praatpaal 'een stukske nostalgie'. Onze kinderen hebben het bestaan ervan nooit gekend. Ze kunnen zich niet inbeelden wat je vroeger moest doen als je autopech had. Ik probeer mijn dames, 13 en 14 jaar, een stukje geschiedenis mee te geven. Om dezelfde reden heb ik ook een faxtoestel, een vast telefoontoestel en mijn eerste Nokia voor hen bewaard."

Thierry Wybauw (46) uit Brasschaat biedt zeker 521 euro: "ik zie dat het hoogste bod nu op 520 euro staat. Ik ga zéker hoger bieden. Ik verzamel al jaren alle prutsen uit mijn jeugd. Zo'n paal is een unicum. Ik zou er een ferme brievenbus van kunnen maken of er mijn deurbel met camera in kunnen installeren. Maar dan zal ik hem wel goed moeten verankeren, of hij zal snel foetsie zijn."