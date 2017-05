Afschrikwekkend zeemonster spoelt aan op Indonesisch eiland

Door: redactie

15/05/17 - 04u15

© YouTube.

De inwoners van het Indonesische eiland Ceram werden vorige week opgeschrikt door een groot stinkend wezen op het strand. Sindsdien vroegen Indonesiërs zich samen met speurders over de hele wereld af wat het afschrikwekkende zeedier was.

Aanvankelijk dacht de visser die het gevaarte in het donker ontdekte eerst nog een boot te zien drijven. Toen hij dichterbij kwam, bleek het een dood dier, zo meldt de Jakarta Globe. Maar welk dier? Vijftien meter lang, tentakelachtige aanhangsels: een inktvis, dacht de man. Inmiddels hebben autoriteiten tegen Indonesische media gezegd dat het meest waarschijnlijk om een dode walvis gaat, een potvis of een baleinwalvis, die minstens zeven dagen voor hij aanspoelde overleed. Het eiland Ceram ligt langs een walvissenroute. Dode walvissen kunnen van binnenuit gaan rotten waarna de ingewanden door de keel naar buiten komen, en die kunnen op tentakels lijken.

Spoilers: It's a rotten whale carcass. A Giant Sea Creature Washed Up In Indonesia And People Are Freaking Out https://t.co/1WwYvwZjFg pic.twitter.com/eUxJMUEHUE

Maar de omwonenden hebben inmiddels een groter probleem dan identificatie van zeemonsters. Bloed vermengd met olie uit het overleden dier vervuilt het zeewater. De stank is niet te harden. Wetenschappers zeggen dat het rottend dier niet gevaarlijk is voor mensen maar dat het niet verstandig is om in het water te zwemmen, aldus Live Science.



Het gebeurt vaker dat zeedieren zo erg rotten dat ze niet te identificeren zijn, meldt The Washington Post. Zo kwamen twee Australiërs vorig jaar een enorm gevaarte tegen op zee dat op een luchtballon leek, maar een opgeblazen dode walvis bleek. Gewoonlijk zinkt een dode walvis naar de zeebodem waar hij wordt opgegeten door andere zeedieren. Maar als het dier gewond was of ziek kan het naar boven zijn komen drijven, aldus Live Science.