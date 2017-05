Anita draaide per ongeluk het verkeerde nummer. Vijftig jaar later is ze nog steeds samen met de man die opnam

IB

15/05/17 - 00u30 Bron: The Washington Post

© thinkstock.

Samen met haar kamergenote Fran haalde de Amerikaanse studente Anita Barnes in 1966 een grapje uit met een klasgenoot. De twee belden de jongen elke avond stiekem op en hingen dan giechelend direct weer op. Tot een avond de onbekende mannenstem aan de andere kant van de lijn hen te snel af was.

Bij de eerste 'Hallo' was het spelletje voorbij, want de meiden herkenden de stem helemaal niet. Het was duidelijk niet die van hun klasgenoot die ze al dagen aan het plagen waren, zoveel was duidelijk...



Ontgoocheld besloten de twee toch maar terug te bellen om hun excuses aan te bieden aan de vreemde man. Wat oorspronkelijk een kort belletje moest worden om zich te verontschuldigen, liep uit in een twee uur durende conversatie waarin Anita instemde met een afspraakje met de man in kwestie.



Engerd

Fran vond het allemaal maar verdacht: uit eten gaan met iemand die je nog nooit gezien hebt, maar Anita had er een goed gevoel bij. Toen de man enkele dagen later in zijn auto kwam voorrijden om Anita op te halen, verschool Fran zich dan ook achter een boom met een notitieboekje om alle gegevens van de wagen op te schrijven. Voordien had ze haar vriendin ook gewaarschuwd om niet in te stappen als de man in kwestie, ene Roger, een engerd zou blijken te zijn.