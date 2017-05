D-Day-veteraan (101) verbreekt wereldrecord van oudste skydiver

Caspar Naber

video Een Britse oorlogsheld van 101 jaar en 38 dagen oud mag zich sinds vandaag de oudste skydiver ter wereld noemen. Het record stond al vier jaar op naam van een Canadees die 35 dagen jonger was toen hij de tandemsprong maakte.

Verdun Hayes verbrak het wereldrecord vanmiddag met een tandemsprong in aanwezigheid van tien familieleden. Onder hen de jongste achterkleinzoon Stanley (16), achterkleindochter Ellie (21), kleinzoon Roger (50) en zoon Bryan (74).



De drie generaties zamelden geld in voor het Koninklijke Britse Legioen, een liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor ondersteuning van veteranen en reservisten van de Britse Marine, Land- en Luchtmacht. De oorlogsveteraan wilde eigenlijk al op zijn negentigste parachutespringen maar dat werd hem uit het hoofd gepraat door zijn echtgenote die inmiddels is overleden.



Hayes diende tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Britse leger. Hij kreeg voor zijn heldendaden in Normandië, België, Nederland en Duitsland het Légion d'Honneur, de hoogste Franse onderscheiding. Zijn voornaam Verdun is een verwijzing naar zijn vader die in de Eerste Wereldoorlog vocht als sappeur of 'bijleman', een militair van het ingenieurskorps dat technische ondersteuning bood aan de gewapende strijdkrachten tijdens de Slag aan de Somme en die bij Verdun. Hij schreef zijn zwangere echtgenote vanaf het front een brief waarin hij suggereerde dat hun kind vernoemd zou worden naar laatstgenoemde veldslag.