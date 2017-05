Vrouw (86) na twee dagen uit bad gered door taxichauffeur

door: Jelle Houwen

Een vrouw van 86 jaar uit Oostende werd vrijdagavond uit haar bad gered door de brandweer. De vrouw was twee dagen voordien in haar bad gesukkeld en raakte er op eigen kracht niet meer uit.

Pas vrijdagavond, toen haar taxichauffeur geen gehoor kreeg van de vrouw, werden de hulpdiensten gebeld. De taxichauffeur had aangebeld bij de vrouw en hoorde haar om hulp roepen.



De brandweer beukte de deur in en trof de vrouw aan in bad. Ze was onderkoeld en werd opgenomen in het ziekenhuis voor verzorging. Hoe de vrouw precies in bad sukkelde, is niet duidelijk.