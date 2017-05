150 miljonairs (en twee Belgische koppels) leven op 'geheim' cruiseship

Door: Simone van Zwienen

12/05/17 - 18u33

Het is waarschijnlijk de meest exclusieve 'woonboot' op aarde en een goed bewaard geheim: het meer dan 200 meter lange cruiseschip The World. Of eigenlijk het grootste jacht ter wereld, want de appartementen zijn niet te huur. Ze worden bewoond door zo'n 150 miljonairs.

Wie aan boord van het super-de-luxe jacht stapt, waant zich in een vijfsterrenhotel op het water. De boot beschikt over vijf restaurants, zes cocktaillounges, een tennisbaan, twee zwembaden, een spa en fitnessruimte van 7.000 vierkante meter, een hardloopparcours, golfsimulator, een wijncollectie van 18.000 flessen en het achterdek kan bij mooi weer met een druk op de knop veranderen in een dinerplatform.



Logees kunnen ervoor kiezen om onder de sterrenhemel te slapen en hebben overal wifi. "Van dit schip is er maar één ter wereld, zo uniek", zegt Arjan Scheepers, die acht jaar lang als General Manager op de boot werkte. "Het lijkt in niets op een schip."

Leonardo DiCaprio en Angelina Jolie geweigerd Hoewel de oceaanreus al 15 jaar rondvaart, is hij nog tamelijk onbekend. "Ze hebben het goed geheim kunnen houden", weet Hilde Sanderman (37) uit Amsterdam, die twee jaar lang meevoer als Chief Conciërge en passagiers begeleidde op de plaats van bestemming.



"Daar doen ze ook hun best voor, want de gasten aan boord hechten veel waarde aan hun privacy", aldus Sanderman, die zorgvuldig haar woorden kiest en afweegt wat ze wel en niet kan vertellen.



Leonardo DiCaprio en Angelina Jolie werden geweigerd om paparazzi op afstand te houden. "Na al die jaren wordt het concept wel steeds bekender."

Meest afgelegen gebieden © The World. Alleen al dit jaar bezocht het witte gevaarte twee van de meest afgelegen gebieden op aarde, de Rosszee (een diepe baai in de Zuidelijke Oceaan in Antarctica) en Melanesië (ten noorden van Australië). Het schip, dat over een paar weken aanmeert op Hawaï, heeft sinds zijn bestaan meer dan 900 havens aangedaan en 140 landen. The World meerde in mei 2016 voor een aantal dagen aan aan de Antwerpse cruiseterminal aan het Zuiderterras.



Maar word niet te enthousiast. Geen van de suites op het twaalf dekken tellende schip is te huur. Elk van de 165 luxe-appartementen - die zo'n 2 tot 15 miljoen kosten - is eigendom van een miljonair. "Je wordt dan mede-eigenaar van het schip, daardoor ben je verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden", weet Scheepers. "Toen ik vorig jaar vertrok omdat het na acht jaar genoeg was geweest, kostte het 65 miljoen per jaar om het schip draaiende te houden."

"Beste manier om de wereld te ontdekken" © The World. Voor wie het zich kan permitteren is het volgens Sanderman een perfect huis. "Elke paar dagen word je wakker op een andere plek, waar je meerdere dagen verblijft. Dit is de beste manier om de wereld te ontdekken."



Bewoners stemmen over waar ze naartoe gaan. "Dat wordt van te voren met elkaar besloten, op advies van de kapitein en bestemmingsexperts. Vervolgens wordt dat van A tot Z uitgewerkt en op maat gemaakt. Zo voer The World vorig jaar als eerste schip het verst Antarctica in." Met een helikopter verkende Scheepers samen met de kapitein het gebied waar nog nooit iemand was geweest. "Dat is heel apart."



Sanderman omschrijft het schip als een 'varend dorpje', dat bestaat uit passagiers met verschillende internationale achtergronden. "De bewoners zijn niet het hele jaar aan boord. Ze komen en gaan wanneer het ze uit komt", weet ze uit ervaring. "Gemiddeld verblijven passagiers zo'n vier maanden per jaar aan boord, niet aaneengesloten. Sommigen werken vanaf het schip."

Twee Belgische koppels We varen waar de zon schijnt Hilde Sanderman Volgens CNN zijn nu 142 woningen aan boord verkocht. De lijst van eigenaren is geheim, maar ongeveer de helft van de mensen aan boord is Noord-Amerikaans. Verder zijn er 45 Europeanen en twintig Australiërs. Er zijn ook een Nederlands koppel, twee Belgische echtparen en een paar Japanners. "De leeftijden variëren van begin 40 tot mensen die hun oude dag er doorbrengen", zegt Sanderman.



"In deze wereld ben je nooit alleen. Alles wordt voor je geregeld. Zeker in deze tijd wanneer alles onzeker is, is het fijn om je op je eigen eiland te wanen. Aan boord speelt politiek geen rol. Het is net de ark van Noach. We varen waar de zon schijnt."

Champagnefonteinen Wie trouwens gouden kranen en champagnefonteinen verwacht, zit ernaast. "Het beste hoeft niet altijd het duurste van het duurste te zijn. Zo heeft iedere bewoner zijn eigen stylist om de ruimte naar smaak in te richten en er echt een vakantiehuis van te maken."



'Nee' is op het schip geen optie. "Ik heb nog nooit gehoord 'oh dat hebben we niet'. De chef brengt een chocoladetaart van oma's recept tot leven en als een fietsonderdeel niet te krijgen is, dan draait de lokale technieker het wel in elkaar", aldus Sanderman, die sinds kort het bedrijf Trip-Stylist runt waarmee ze reizen op maat organiseert.