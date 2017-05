VIDEO: Ongeduldige fietser net niet aangereden door trein

Door: redactie

12/05/17 - 13u53

Een Engelsman zorgde gisteren voor een opmerkelijk tafereel bij een spoorwegovergang. Blijkbaar had hij zo'n haast dat hij besloot zijn fiets over de gesloten spoorbomen te tillen. Vervolgens probeert hij over te steken, maar moet hij plaats maken voor de voorbijrazende trein. In boosheid gooit hij zijn arm omhoog. Het filmpje werd gedeeld door BBC-presentator Jeremy Vine, die zijn ongenoegen uitte op Twitter. "Vriend, die slagbomen staan er voor een reden. Wanneer deze idioot van de voorkant van de trein getrokken wordt, zal de bestuurder nog jaren van begeleiding nodig hebben."