Er is niks te beleven in dit Noorse dorpje, maar door fout van Google komen er elke dag horden toeristen aan

avh

12/05/17 - 13u51 Bron: IDG.se; Business Insider

Er valt weinig te beleven in Fossmork © Flickr.

In Fossmork, een klein dorpje in het zuiden van Noorwegen, is absoluut niets te beleven. En toch komen er sinds kort honderden toeristen aan. Allemaal de schuld van Google, die een foutje in Google Maps liet sluipen.

De 'Preiekstolen' (De Preekstoel) is een van de populairste trekpleisters van Noorwegen. De klif van 604 meter boven de Lysefjord trekt elk jaar zo'n 250.000 toeristen. Maar omdat Google Maps de Preekstoel aan de verkeerde kant van het water heeft geplaatst, rijden veel toeristen de verkeerde kant uit. Wie Google Maps volgt, komt niet aan bij de Preekstoel, maar wel in Fossmork. De Preikestolenmet aan de overkant van het water Fossmork. © Visit Norway.