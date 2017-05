Paus 'kust' met duivelse Trump

Door: redactie

11/05/17 - 18u12 Bron: vtmnieuws.be

In Rome is sinds een opmerkelijke muurschildering te bewonderen: de paus die een duivelse Trump kust. Paus Franciscus heeft een aureool boven zijn hoofd, Trump heeft duivelshoorns. De voorkeur van de artiest is dus weinig onopvallend. Trump ziet er niet enkel uit als een duivel, hij draagt ook een gouden horloge en een revolver. Op de riem van de paus staat 'Het Goede vergeeft het Kwade' te lezen. Zijn aureool heeft dezelfde gele kleur als het haar van de Amerikaanse president. Binnen enkele weken reist Trump naar Europa. Op 24 mei staat een ontmoeting met de paus in het Vaticaan gepland.