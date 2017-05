"Ik mocht niet naar toilet op vliegtuig en moest dan maar in bekertjes plassen"

Sven Van Malderen

11/05/17 - 00u39 Bron: KCTV5

© Kos.

United Airlines heeft opnieuw een klacht aan de broek. Een verpleegster uit Kansas beweert dat ze tijdens een vlucht geen toestemming kreeg om naar het toilet te gaan. De stewardessen zouden Nicole Harper in de plaats twee bekers gegeven hebben om haar plasje in te doen. Te zot voor woorden? In een eerste reactie ontkent de luchtvaartmaatschappij alvast haar verhaal. "We hebben contact gezocht met haar om beter te begrijpen wat er gebeurd is."

Op Facebook schreef Harper vorige zaterdag al haar frustraties van zich af, nadien deed ze nog eens haar opmerkelijke verhaal voor de camera. "Ik twijfelde of ik dit verhaal wel zou delen", klinkt het. "United Airlines antwoordt echter niet op mijn telefoontjes. Ik kan niet meer slapen omdat dit voorval door mijn hoofd blijft spoken. Ik wil echt niet bekend staan als het meisje dat in een beker plaste, anderzijds kan het me ook niet schelen dat United hierdoor nog meer in de problemen zou komen."



De vliegtuigmaatschappij was al in opspraak gekomen omdat een passagier met het nodige geweld van boord gesleurd werd. "En op exact dezelfde dag hebben ze mij in een beker laten plassen en nadien nog eens belachelijk gemaakt."



"Overactieve blaas"

"Iedereen die me kent, weet dat ik een overactieve blaas heb. Terwijl andere passagiers naar het toilet gingen, hielden ze mij vanwege de turbulentie echter tegen. Ik moest wachten tot de piloot het symbool van de veiligheidsriem uitgeschakeld had. Ik maakte hen duidelijk dat het echt wel dringend was, anders zou ik in een beker moeten plassen. En jawel, dat is precies wat ze me gaven."



"Kan niet slechter? Toch wel. Het personeel begeleidde me naar het toilet (nu was het plots wel veilig genoeg om mijn zitje te verlaten). Ik geneerde me dood, met al die blikken van de andere passagiers. De stewardessen deden alsof ik een misdaad begaan had. Ze zouden hier een verslag van maken, moesten een speciale schoonmaakploeg verwittigen (hoewel ik niets gemorst had) en na de vlucht wilde de piloot ook nog een hartig woordje met mij wisselen."



"Hadden ze dan liever dat ik in de stoel plaste? Zij hebben mij tenslotte die bekers gegeven en ze wisten wat ik ermee van plan was."



"Was dit verborgen camera?"

"Mijn behoefte moeten doen in een beker op een vliegtuig, voor de ogen van mijn familie en onbekenden: je zou denken dat het niet erger meer kan. Maar de manier waarop ik door die stewardessen behandeld werd, sloeg echt alles. En om het helemaal mooi te maken: tijdens de landing stond een mijnheer uit eerste klasse recht (ja, het symbool voor de veiligheidsgordel was weer opgelicht en het vliegtuig was aan het wiebelen). De stewardess lachte naar hem en hij ging het toilet binnen. Wat!?!? Was dit verborgen camera? Waar zijn de camera's?"



"De klantvriendelijkheid van United Airlines trekt echt op niets, zowel in als uit het vliegtuig. Nadat we geland waren, diende ik natuurlijk een klacht in. De weken gingen voorbij, maar ik hoorde niets meer van hen. Ik belde naar de klantendienst om minstens een verontschuldiging te krijgen, maar ze wimpelden mij af. Volgens hen hadden ze zelfs nooit een klacht ontvangen. Vandaar dat ik het hier nog eens schrijf... En de media zal ik ook verwittigen, zo zal er tenminste toch gevolg aan gegeven worden."



"Wees een beetje klantvriendelijk"

"Als verpleegster op de spoedafdeling begrijp ik perfect dat je eens een slechte dag op het werk kan hebben. Ik weet wat het is om met ongewenst lichaamsvocht om te gaan. Maar wees dan toch een beetje klantvriendelijk. Als ik een patiënt zo slecht zou behandelen, zou ik ook op het matje geroepen worden."



"Tot slot: ik zal nooit meer met United vliegen. Alternatieven genoeg die mensen wél met respect behandelen. En ik hoop dat mijn verhaal nu viraal zal gaan, want dit was echt wel de ergste vlucht die ik ooit meegemaakt heb."



Tegenspraak

United Airlines wees er in een reactie fijntjes op dat de vlucht in kwestie uitgevoerd werd door zakenpartner Mesa Airlines. Het incident zou zich bovendien afgespeeld hebben tijdens de landing en niet na een half uur, zoals Harper beweert. "De veiligheid van de klant is altijd onze topprioriteit", klinkt het. "Uit de eerste verklaringen van de stewardessen blijkt dat mevrouw Harper het verzoek kreeg om te blijven zitten. Op geen enkel moment werd haar voorgesteld om de bekertjes te gebruiken. We hebben contact met haar opgenomen om beter te begrijpen wat er gebeurd is. We zullen dit blijven opvolgen."