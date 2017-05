Gestolen koivissen liggen bij buur in bad

JEW

Zelzate

"Hoe die koivissen in mijn badkuip zijn beland? Ik heb ze niet gestolen, maar in bruikleen gekregen." Een Zelzatenaar had een wel erg grappige uitleg klaar toen hij zich moest verdedigen voor een diefstal van een tiental koivissen en steurs. Steve B. woont naast een gezin dat de dure vissen in een vijver houdt. Maar de dieren verdwenen plots één na één. Het gezin had een sterk vermoeden dat B. de dieren gestolen had om ze door te verkopen. Bij een huiszoeking vond de politie de beesten terug in de badkuip van de buur. Zijn advocaat vroeg een werkstraf.