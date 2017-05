Vrouwen leren rechtopstaand plassen bij Oostenrijkse Groenen

Bewerkt door Eric Belsack

De Oostenrijkse Groenen zitten dezer dagen niet verlegen om een merkwaardig voorstel min of meer. President Alexander Van der Bellen, groen in hart en nieren, lanceerde onlangs het idee dat alle vrouwen eerlang een hoofddoek horen te dragen. Uit solidariteit met de moslima's, zo luidde het. Hun roerganger heeft de afdeling van de Groenen in Perchtoldsdorf wellicht geïnspireerd met de workshop 'Rechtopstaand plassen', die vandaag werd gehouden. En dat heeft nogal wat stof doen opwaaien.

Perchtoldsdorf is een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk en telt zo'n 14.000 inwoners. Op tijd en stond organiseert de lokale afdeling van De Groenen een 'vrouwenontbijt'. Daar worden sociale en politieke issues besproken. Voor de ontmoeting van vandaag vermeldde de uitnodiging een onderwerp dat alles te maken had met 'het welzijn van het kleine bekken'. Volgens Wikipedia bevinden zich in dat kleine bekken de blaas en de endeldarm. Bij vrouwen vind je er ook de vagina, de baarmoeder, de eileiders en de eierstokken.



De groene partij vermeldde er voor de volledigheid bij dat op de meeting meer duidelijkheid zou worden verschaft over hoe vrouwen rechtopstaand moeten plassen op - bijvoorbeeld - muziekfestivals, sportmanifestaties en andere evenementen waar toiletten doorgaans niet van de properste zijn. Ook zal worden uitgelegd hoe je 'instrumenten' moet maken om het rechtopstaand urineren comfortabeler te maken.

Incidenten, noch accidenten Terwijl voor de gewone ontbijtsessies amper een handvol verdwaalden opdagen, liep het voor deze sessie storm. "We schuwen geen controversiële onderwerpen", zegt Martha Gunzl, gemeenteraadslid voor De Groenen in Perchtoldsdorf. "We zijn maar een lokale afdeling, maar met deze sessie hebben we wel bakens verzet. De belangstelling was enorm".



Jammer genoeg ook de 'negatieve' belangstelling. Er belandden immers wat haatmails in de box van De Groenen in Perchtoldsdorf. In zoverre dat wat mannelijke partijgenoten hadden postgevat bij de vergaderzaal. Voor zover we konden hebben zich incidenten, noch accidenten voorgedaan.