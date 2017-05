Van carpoolen gesproken: met 40 bouwvakkers in busje van zes personen

Bewerkt door EB

6/05/17 - 21u40 Bron: UPI, People's Daily

© People's Daily China.

video In de Chinese stad Chongqing heeft de politie een busje aan de kant gezet. Het voertuig, bestemd om zes personen te vervoeren, bewoog zich zwalpend en opvallend traag over de weg. De reden waarom, werd de agenten al snel duidelijk.

Aan boord van het busje bleken zich immers veertig (40!) mensen te bevinden. De 39 mannen en één vrouw bleken, te oordelen naar hun outfit, op weg naar een bouwwerf.



De chauffeur van de minibus kreeg een boete omdat hij te veel mensen vervoerde. Het voertuig werd in beslag genomen. Verzachtende omstandigheid: de zetels had hij uit zijn busje verwijderd. Kwestie van toch wat meer plaats te hebben.



De stad Chongqing telt ongeveer 8 miljoen inwoners. In de stadsprovincie, waar ook de niet-stedelijke ruimere omgeving in vervat is, wonen meer dan 31 miljoen mensen. Maar te weinig minibusjes, zo te oordelen.