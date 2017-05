Ken en Barbie tonen hoe ze hun intieme delen laten bijwerken: "Ik ben de allereerste die dit uitprobeert"

Sven Van Malderen

6/05/17 - 15u32 Bron: Barcroft

© Kos.

Altijd al willen weten hoe plastische chirurgie in z'n werk gaat? Kijk dan even naar dit filmpje, Rodrigo Alves en Pixee Fox gunnen u immers met plezier een blik achter de schermen. Als rasechte Ken en Barbie kennen zij als geen ander het klappen van de zweep.

Het opmerkelijke duo zakte naar Istanboel af om zich vijf dagen lang onder handen te laten nemen in een esthetische kliniek. Allebei gaven ze meer dan 25.000 dollar (22.700 euro) uit voor de restauratiewerken.



Pixee begon met de 'Vampire facial', een behandeling waarbij de huid wordt geïnjecteerd met lichaamseigen bloed. Snel komt echter de ware reden van haar bezoek aan het licht: ze wil haar vagina laten opsmukken, in het vakjargon beter bekend als de 'Barbie pussy'. "Ik wil alles proberen wat er op de markt is. De meeste mensen ondergaan zo'n ingreep wegens medische redenen, maar ik doe het enkel om er mooier uit te zien."



"Heb bepaald doel voor ogen"

Pixee en Rodrigo zijn samen al meer dan honderd keer onder het mes gegaan, maar allebei ontkennen ze dat ze verslaafd zijn aan plastische chirurgie. "Er zijn heel wat mensen die zeggen dat ik beter eens naar een psychiater zou gaan of dat ik aan morfodysforie lijd (een psychische aandoening waarbij de patiënt een afwijkend beeld van zijn/haar lichaam heeft; nvdr)", vertelt Pixee.



"Maar het verschil is dat ik een welbepaald doel voor ogen heb: ik investeer in mijn toekomst. Ik maak van mezelf een icoon en een merk. Het is dus geen verslaving, maar een passie. Ik doe dit heus niet om er sexy voor iemand uit te zien. Maar als er een behandeling bestaat die de 'Barbie pussy' heet, kan ik toch niet achterblijven?"



Spider Web Butt Lift

Rodrigo liet al een indrukwekkende sixpack implanteren, maar nu maakt hij zich zorgen over zijn gewicht. Met een liposuctie is dat probleem zo geregeld, al heeft ook hij een verrassend extraatje in petto. "Al het vet -zo'n drie liter- laat ik injecteren in mijn kont. Zo word ik de allereerste persoon ter wereld die een 'Spider Web Butt Lift' laat uitvoeren."



Wat zijn drijfveer is? "Dankzij de wetenschap en de technologie ga ik nooit oud worden. Als ik in de spiegel kijk, vind ik dat ik er fantastisch uitzie. In mijn ogen ben ik perfect."



Kraakbeen afgestoten

Al is het soms ook afzien: vorig jaar liet Rodrigo zich door een niet erkende plastisch chirurg een nieuwe neus aanmeten, maar die schoonheidsoperatie eindigde in een nachtmerrie. Stukjes kraakbeen werden afgestoten en vleesetende bacteriën 'aten' een gapend gat in een neusvleugel. Een hulpvaardige Duitse arts wist die medische blunder gelukkig nog te herstellen.



Vier jaar geleden liep ook een ingreep met siliconen mis. De chemische stof begon te lekken, met als gevolg dat zijn armen zo hard opzwollen dat hij zichzelf niet meer kon wassen. Maar aan stoppen denkt hij duidelijk niet.



Zes ribben verwijderd

En die eigenschap deelt hij met Pixee. Het Zweedse model liet zelfs zes ribben verwijderen om het 'perfecte zandloperfiguur' te bereiken. Vorig jaar liet ze ook nog eens twee groene kunstlenzen permanent in haar ogen implanteren. "Ik een Barbie? Dat hoor ik liever niet meer. Ik wil eerder op een engel lijken", verklapt ze nog in het filmpje. Aan u om te oordelen of ze daar in geslaagd is...