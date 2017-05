"Je bent dood voor mij": Anna gaat met zwarte jongen naar feestje, haar vader gaat volledig door het lint

Sven Van Malderen

"Je bent dood voor mij. Hang de hoer uit, maar laat mij erbuiten. Je wil je inlaten met inferieur volk, ik zal je dan ook zo behandelen." De vader van Anna Hayes ging volledig door het lint nadat hij te weten gekomen was dat ze met een zwarte jongen naar het schoolfeest gegaan was. De heftige scheldtirade was vooral een zware dobber voor haar date Philippe: als reactie zette hij de hele conversatie online op zijn Facebookpagina. "Ik ben niet kwaad op hem omdat hij dat gedaan heeft", aldus Anna. "Integendeel, het is belangrijk dat mensen weten dat racisme nog springlevend is."

Het meisje woont in een klein dorp in Arkansas. "Racisten lopen overal rond, maar hier in het zuiden van de Verenigde Staten is het echt erg."



Tot haar eigen vader toe dus. "Ik heb na de scheiding van mijn ouders een tijdje met hem samengeleefd. Als jonge tiener ben ik weer naar mijn moeder getrokken en sindsdien hebben we niet zo veel contact meer. Hij is altijd openlijk racistisch geweest, maar vraag me niet waarom. Ik snapte ook niet wat dat betekende: als kind kijk je helemaal anders tegen de wereld aan." © Kos.

Gekleurd

Dat de halfzus aan haar moeders kant gekleurd is, maakt de kwestie alleen maar pijnlijker. "Hij heeft me altijd ingepeperd dat ik niet meer zou bestaan als ik met een zwarte jongen zou afspreken. Ik ben het ook gewend dat hij me vreselijke dingen naar het hoofd slingert."



De bom barstte helemaal na het schoolfeest van vorige week. Anna had immers Philipp gekozen als partner. "Hij is een zeer goede vriend en grappig ook. Een geweldige kerel kortom."

"Ga maar samenhokken met de negers"

De twee hadden het geweldig naar hun zin, maar de stemming veranderde nadat ze allebei foto's van het feestje op hun Facebookprofiel geplaatst hadden. "Ik heb het gehad met jou", sms'te haar vader kort nadien. "Ik zal er niet bij zijn als je afstudeert. En ik zal ook geen schoolkosten meer betalen. Ga maar samenhokken met de negers. Ik ga maandag je telefoon opzeggen, dit mag je mij niet aandoen. Contacteer me nooit meer. Ik heb je foto's van mijn profiel verwijderd. Loop naar de hel, wat scheelt er toch met jou?"



"Ik had hem niets over dat feestje gezegd, want het kan hem toch niet schelen wat ik allemaal doe", vertelt Anna. "Toen ik al die sms'en kreeg, voelde ik me echter wel heel triest. Ondanks zijn verleden had ik dit niet zien aankomen. Hoe kan je zo oordelen over iemand die je niet kent op basis van huidskleur? Mijn moeder is er ook niet goed van, maar zij kan er niets tegen doen." @Og__Regg @bridotanndota I cannot believe someone would cut off there own daughter just bc they went to prom with a person of different race. This really upsets me. — Taylor Newman (@Tatertott_) Tue May 02 00:00:00 MEST 2017 @Og__Regg I have legitimately never heard someone, outside of a documentary, refer to a different race as subhuman. #heartbroken — Sami Nolene (@SassyNole) Wed May 03 00:00:00 MEST 2017