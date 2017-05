Vrouw wil met idiote ingeving verzekering oplichten, maar dat is buiten bewakingscamera gerekend

Sven Van Malderen

4/05/17 - 18u21 Bron: BGNR.com

© Kos.

Wat te doen als een onderdeel van de sproeikop plots van het plafond recht op je bureau valt? Even de baas verwittigen lijkt het meest voor de hand liggende antwoord. Sheyla Veronica White bedacht echter een iets drastischere optie: ze sloeg met het kleinood vrij hard tegen haar eigen hoofd, zodat ze achteraf een schadevergoeding zou kunnen vragen.



Eén probleem echter: de bewakingscamera in het kantoor van de Amerikaanse stad Fort Lauderdale (Florida) registreerde alles haarfijn, zodat van die oplichting niets in huis kwam. De vrouw werd uiteindelijk veroordeeld tot achttien maanden voorwaardelijk wegens verzekeringsfraude.



Dat de hele wereld nu kan zien hoe ze zichzelf voor aap zet, komt ongetwijfeld veel harder aan. Met dank aan de speurders, die de bizarre beelden hieronder zelf vrijgaven.