Koppel gaat op reis naar Rhodos en denkt dat all-informule geldt voor hele eiland

avh

2/05/17 - 18u02 Bron: Metro UK; Fonien

© rv.

Een koppeltje stapte zonder te betalen uit een restaurant op Rhodos, omdat ze dachten dat hun all-informule gold voor het volledige eiland. "Dit was niet de eerste keer", vertelt de eigenaar van het restaurant.

Het Britse koppel van middelbare leeftijd ging dineren in een restaurant op het Hippocratesplein in het centrum van Rhodos, ver weg van hun hotel. Ze verlieten zonder te betalen het restaurant en toonden doodleuk het all-inpolsbandje van hun hotel toen de uitbater hen tegenhield.



Nadat de eigenaar hen had uitgelegd dat hun polsbandje enkel geldig is in het hotel, betaalden de twee alsnog de rekening.



Het lijkt op een slechte truc om aan de rekening te ontsnappen, maar het gebeurt wel vaker. Volgens de Griekse nieuwssite Fonien kampen veel restaurants die nabij een all-inhotel liggen met hetzelfde probleem.