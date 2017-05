"Die boete is ook weer geregeld": verontwaardigde vader kiepert emmer vol muntjes van 1 en 2 cent uit over loket

Sven Van Malderen

2/05/17 - 13u03 Bron: Daily Mail

© Kos.

70 euro: dat bedrag moest Paddy Forbes ophoesten omdat zijn zesjarige zoon een week lang onwettig afwezig gebleven was op school. De jonge kerel ging in februari -zonder enige toestemming van de directie- met zijn familie op vakantie naar Egypte. Een boete kon met andere woorden niet uitblijven. De vader vond die beslissing echter zodanig belachelijk dat hij de volledige som betaalde met muntjes van 1 en 2 cent. Met de nodige zin voor drama kieperde hij vanuit een emmer al het kleingeld over het loket van de gemeenteambtenaar.

"Zo, dat is ook weer geregeld", reageerde de baas van een transportfirma achteraf. "Ze vroegen 60 pond en ze hebben 60 pond gekregen. Tijdens de krokusvakantie was het te duur om op vakantie te gaan. Wat voor een belachelijke regel is dat ook? Zo straf je enkel de gezinnen die hard voor hun geld moeten werken. Voor ons was het de enige kans om naar Egypte te gaan."



"Ik had de school op voorhand verwittigd dat Tommy-Lee met ons mee zou gaan, maar ik wist natuurlijk ook dat ik er niet zomaar mee weg zou komen. En zeg nu zelf: waar zal hij het meest leren? In een klaslokaal in Swansea of in een Egyptische tempel? Hij heeft echt van die trip genoten, ik heb dus allerminst spijt van mijn beslissing."



Paddy verwacht dat zijn niet alledaags optreden nog wel een staartje zal krijgen. "Al die centjes heb ik via de post besteld, ik heb er een week op moeten wachten. Ik weet het wel: die mensen in het gemeentehuis kunnen er ook niets aan doen, maar ik ben beleefd gebleven tegen die dame en ik heb de volledige som betaald. Toch verwacht ik nog een brief in mijn bus. Enkele mensen hebben me namelijk verteld dat het niet wettelijk is om zo'n bedrag met enkel maar centjes te betalen."