Op handen en voeten een marathon 'lopen'? Deze man deed het in zes dagen (en had daar een goede reden voor)

Bewerkt door: FT

29/04/17 - 20u13 Bron: AD.nl

Verkleed als gorilla kroop Tom Harrrison op handen en voeten door de straten van Londen. © ap.

Het moet een bijzonder zicht geweest zijn, een politieagent die in een apenpak de marathon van Londen uitloopt - of beter gezegd kruipt. Een 41-jarige Britse agent deed het en wilde zo geld inzamelen om bedreigde gorilla's in Afrika te beschermen.

De man finishte vandaag als laatste deelnemer na meer dan zes dagen op handen en voeten het ruim 42 kilometer lange parcours door de Britse hoofdstad al kruipend af te leggen.



Op foto's in Britse media was te zien hoe 'Mr. Gorilla', zoals hij zichzelf noemt, op handen en voeten over het trottoir gadegeslagen wordt door verbaasde toeristen, terwijl hij de laatste meters aflegt.



Tom Harrison kwam tot het bijzondere idee omdat hij het goede doel 'The Gorilla Organization' wilde steunen. Het geld dat hij met zijn kruipmarathon ophaalde, gaat naar een project voor bedreigde gorilla's in Afrika. Hij kreeg het idee na een trip naar Oeganda en Rwanda.



De opbrengst moet niet alleen de gorilla's beter beschermen, maar ook bevolking in de leefomgeving van gorilla's zelfstandiger maken zodat er niet op de dieren wordt gejaagd. Hij haalde met zijn stunt uiteindelijk een kleine 31.000 euro binnen.



Vorig jaar liep Harrison de marathon ook, maar dan op de conventionele manier. Ook toen ging de opbrengst van zijn race naar de gorilla's. Dit jaar besloot hij het over een andere boeg te gooien en het zichzelf een stuk lastiger te maken.



Alles doet zeer

Hij ontwikkelde verschillende technieken om het traject af te leggen. Stuk voor stuk waren ze behoorlijk pijnlijk, liet 'Mister Gorilla' verstaan. Zelfs een paar kniebeschermers boden weinig soelaas en Harrison gooide ze de eerste dag al weg.



"We zijn er als mens niet echt op gebouwd'', zegt Tom. "Alles doet zeer. Schouders, hamstrings, bilspieren, bovenbenen.'' Toch vond hij het de moeite waard. Harrisons gekruip leverde hem veel bijval op. Hij werd onderweg toegezongen door kinderen, ontving high-fives en kreeg zelfs een paar bananen toegestopt.