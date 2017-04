Vrouw haalt pistool boven omdat kapster te lang bezig is met haardos van zoon

bewerkt door: LS

29/04/17 - 20u14 Bron: Youtube, metro.co.uk, dailymail.co.uk

© rv.

video In de Amerikaanse staat Ohio heeft een vrouw een kapster bedreigd met een pistool. Zo wilde de ongeduldige moeder duidelijk maken dat de knipbeurt van haar 7-jarige zoon iets te lang duurde.

Voordat de moeder het pistool uit haar handtas haalde, beledigde ze de kapster over haar werk. "Doe je dit allemaal voor een knipbeurt van zes dollar?", zei ze. Pas toen de manager van het salon zich kwam moeien, bedreigde de moeder het personeel met een vuurwapen.



De kapster in opleiding, Marilyn Medina kon zich rustig houden, maar gaf nadien toch toe dat ze nog nooit zo bang was geweest. "Ik wist niet wat haar intenties waren en of ze echt ging schieten." Volgens Medina zei de ongeduldige moeder dat ze een een wapenvergunning heeft.



De politie probeert met behulp van de bewakingsbeelden de vrouw op te sporen.