Amerikaan gaat letterlijk door het vuur voor bier

27/04/17 - 10u58 Bron: Keloland.com - The Smoking Gun

Quick knock down, early report 2 treated at scene and released and 1 transported, unknown condition. pic.twitter.com/n27Lgyjn0Z

South Dakota Een Amerikaan is letterlijk door het vuur gegaan voor zijn bier. Michael Casteel (56) zag zondagmiddag zijn appartement afbranden, duwde politieagenten en brandweermannen tijdens de bluswerkzaamheden aan de kant en liep terug het gebouw in Sioux Falls (South Dakota) binnen.

Bud Ice Premium. © rv.

Hij deed dat om te redden wat hem blijkbaar erg dierbaar was: twee doodgewone blikjes Bud Ice Premium-bier.



De agenten sloegen hem meteen daarna in de boeien. Casteel werd overgebracht naar de gevangenis. Of hij bij zijn 'reddingsactie' zelf gewond raakte, is niet bekend. Twee andere bewoners van het appartementscomplex werden ter plaatse verzorgd voor rookintoxicatie.



De vijftiger wordt vervolgd wegens weerspannigheid tegen agenten en brandweerlieden. Hij liep in het verleden al diverse veroordelingen op voor rijden onder invloed en huiselijk geweld.