Deze panda heeft genoeg van al die selfies (en z'n dagelijkse bamboe)

26/04/17 - 19u35

Hui Shao knabbelt aan het haar van een vrouw die graag met de panda op de foto wil. © RV.

Genoeg is genoeg moet deze panda gedacht hebben. Hui Shao wilde gewoon op z'n gemakje in een boom zitten, maar dat was buiten de hordes toeristen gerekend die in het Chengdu Research Base, in het zuidwesten van China, een selfie wilden nemen met de grote, levende, knuffelbeer. De panda, geboren in augustus vorig jaar, vond er niets beters op dan - in plaats van aan wat lekkere bamboe te knabbelen - het haar van een vrouw op te peuzelen... Hij beet de dame in het hoofd en weigerde haar haren los te laten. Een verzorgster moest de vrouw ter hulp komen om de panda enigszins tot bedaren te brengen.