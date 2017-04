Ja, dit 'stuk antiek' is precies wat u denkt

kv

Wie denkt aan het Victoriaanse tijdperk, denkt daarbij waarschijnlijk niet meteen aan seksspeeltjes, maar uit het bijzondere voorwerp dat dit weekend onder de hamer ging in Ierland, blijkt dat Britse edellieden een kleine 200 jaar geleden blijkbaar een stuk ruimdenkender waren dan we zouden aannemen.

Lot 475, zoals het voorwerp door veilinghuis Matthews Auctioneers genoemd wordt, is een seksspeeltje uit het Victoriaanse tijdperk. Geen silicone of neprubberen toestand, maar een uit ivoor gehouwen penis. "Antieken uit ivoor gehouwen vrouwengezel in doos bekleed met rood leder en ingezet afgeschuind glas," zo luidt de omschrijving in de cataloog.



"Het is een mooi stuk, afkomstig van een welbekende Anglo-Ierse familie," zegt veilingmeester Damien Matthews. "Een familielid vond het in een lade en veilt het voor de lol, eigenlijk. We geloven dat het ivoor dateert uit de jaren 1840. Deze man, de oorspronkelijke eigenaar, was in India in de jaren 1840, waar hij zelf een olifant doodschoot en de slagtand mee naar huis bracht."



Matthews vermoedt dat het ivoor later in China tussen 1899 en 1901 bewerkt werd, toen de man er aan Britse zijde ten strijde trok in de Bokseroorlog, een opstand van een Chinese nationalistische beweging. "De Chinezen stonden bekend om hun ivoorsnijkunst en de kwaliteit van het snijwerk is zo goed, dus ik denk dat dit is waar hij het heeft laten doen. Hij wist niet of hij weer thuis zou geraken en zou gewild hebben dat zijn vrouw dit had," vertelt de veilingmeester.



"Dit was een erg verlichte familie en dit zou een erg liefdevol geschenk van een man aan zijn vrouw geweest zijn. Je kan het ongelooflijke niveau van detail zien, tot de huidplooien toe. Er is een hartje gehouwen aan de basis, waar haar vinger zou zitten en een bakje waarin ze een haarlok van hem kon bewaren," aldus Matthews.



De man overleefde de oorlog en keerde terug naar zijn vrouw in Ierland, waar het koffertje werd vervaardigd. "De lederen koffer is Iers. Ze zou de doos ervoor hebben laten maken: er is een stempel op het slot met de naam van een Ierse slotenmaker," aldus Matthews.



Seksspeeltjes bestaan al sinds Victoriaanse tijden, maar ze duiken nog maar zelden op. "Dit stuk is een echte zeldzaamheid," zegt Matthews. "Ik doe dit al 25 jaar en ik heb nooit eerder zoiets gezien."



De waarde van de ivoren dildo werd door het veilinghuis op 500 à 800 euro geschat. Het is nog niet duidelijk welk bedrag een potentiële koper er uiteindelijk voor neertelde.