Alison ontdekt tijdens romantisch diner dat haar vriend haar bedriegt en laat dan deze 'fijne' reactie achter

Sven Van Malderen

22/04/17 - 23u44 Bron: Daily Mail

© Facebook/Alison Chappell .

Tijdens een romantisch diner ontdekken dat je vriend je bedriegt? Nooit leuk... Alison Chappell bleef echter niet bij de pakken zitten: op de Facebookpagina van het restaurant waar het overspel aan het licht kwam, liet ze fijntjes weten wat ze van het bezoek vond. En ook al noemt ze zijn naam niet, haar voormalige liefde staat nu toch flink voor schut.

"Heel leuke bar", klinkt het over Sutlers in het Britse York. "Veel sfeer en de sauvignon blanc smaakt goed. Helaas kreeg mijn vriend plots een Tinderbericht dat ik uiteraard niet mocht zien. We zijn meteen opgestapt, ik heb hem gedumpt en we zijn terug naar Leicester gereden (een zeer onaangename rit, kan ik jullie verzekeren). Deze pub raad ik zeker aan, maar ga dan wel niet met een oetlul die je beliegt en bedriegt. Dan zullen jullie er zeker en vast een leukere tijd hebben dan ik."

Ruim zes uur later kwam er een reactie van de eigenaar van het restaurant. "Alison, je klinkt heel lief. Het spijt ons dat je bezoek niet uitgedraaid is zoals verwacht. Je vriend lijkt een echte klootzak te zijn, we betreuren zo'n daden. Als je er toen iets van gezegd had, zouden we jouw eer verdedigd hebben. Door hem uit te dagen voor een duel bijvoorbeeld. Of door op z'n minst met ons hoofd te schudden en hem met een collectieve 'tss' naar de uitgang te begeleiden. En we zouden hem inpeperen dat een gentleman zijn knappe dame altijd met het diepste respect hoort te behandelen. Je verdient beter. Als je nog eens in York bent, met een nieuwe vriend of enkele kameraden, wip dan nog eens binnen. We zullen er voor zorgen dat je het hier dan veel aangenamer zal vinden. Lieve groetjes, vanwege het voltallige personeel van Sutlers, Captain Darling."



Voor Alison klonk dat natuurlijk als muziek in de oren. "Captain, dat zijn heel fijne woorden. Ik hou van York en ik vind het jammer dat mijn reis van vier dagen op die manier ingekort werd. Maar de volgende keer zal ik jullie zeker een bezoekje brengen en die sauvignon blanc helemaal soldaat maken."