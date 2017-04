"Het was ineens oorlog": examenstunt loopt helemaal uit de hand

Rinke den Os/redactie

21/04/17 - 17u04 Bron: AD.nl

Een beeld uit The Walking Dead. © ap.

In het Nederlandse Tiel is een examenstunt met als thema de populaire televisieserie The Walking Dead volledig uit de hand gelopen op het RSG Lingecollege . Leerlingen van een andere schoollocatie kwamen de boel verstoren en gooiden met eieren, stenen en vuurwerk. Een docent werd geslagen en een leerling liep een snijwond op. De stunt is afgeblazen, meldt AD.nl.

Achter de stunt van de leerlingen zat een verhaal van een virus, geïnfecteerde slachtoffers en zombies. Maar het feest werd brutaal verpest. "Het was ineens oorlog binnen'', zegt een leerling op straat. "Er werd gegooid met stenen, vuurwerk, eieren en meel."

In de school en op het plein probeerden leraren de orde te herstellen. Tevergeefs. Een docent werd in zijn gezicht geslagen, ruiten sneuvelden en een leerling liep een snijwond op. Een andere leerling zou door de hoeveelheid meel waarmee werd gegooid van de trap zijn gevallen. Zij zou daarna naar het ziekenhuis zijn gebracht.