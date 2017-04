Mysterieuze weldoener opgedoken in Duitsland

bewerkt door: mvdb

21/04/17 - 12u47 Bron: ANP

© photo news.

Een onbekende weldoener heeft in de Duitse stad Konstanz (Baden-Württemberg) honderden euro's aan contant geld uitgedeeld. De gulle gever stopte met Pasen briefjes van 20 en 50 euro in brievenbussen. Ook werd geld achtergelaten onder de ruitenwissers van auto's.

De politie zei vrijdag op zoek te zijn naar de onbekende geldgever, omdat onduidelijk is wat de herkomst is van de bankbiljetten. Er zijn volgens een politiewoordvoerder nog geen aanwijzingen dat het gaat om crimineel geld. Agenten hebben de achtergelaten eurobiljetten opgehaald, maar de ontvangers kunnen het geld later wel terugkrijgen.



Het is niet de eerste keer dat een dergelijke weldoener opduikt in Duitsland. Voetgangers in Kaiserslautern kregen eerder biljetten van 50 euro toegestopt door een man. Hij liet toen ook geld achter in heggen en bosjes. O



ok troffen klanten en medewerkers van een supermarkt in Bünde eerder enveloppen aan met briefjes van vijftig euro en kaarten met een Bijbelvers.