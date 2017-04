Door: redactie

Het Canadese dorpje Ferryland heeft er plots een opvallende attractie bij: een gigantische ijsberg. Hij is tot 205 meter lang en heeft een hoogte van zo'n 73 meter, waarvan 40 meter boven water. De ijsberg lokt zoveel kijklustigen dat er zelfs files ontstaan in het rustige dorpje. Toch zien ze er wel vaker ijsbergen. De kust van Newfoundland wordt zelfs 'Iceberg Alley' (IJsbergsteegje) genoemd omdat er zoveel ijsbergen voorbijdreven in de winter. Maar het blijft prachtige beelden opleveren.