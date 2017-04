Wij het Hallerbos, de Canadezen 'Iceberg Alley', een gigantische ijsschots voor de kust

Door: FT

19/04/17 - 18u14 Bron: Reuters

De ijsschots is meer dan 46 meter hoog en ligt door de kust van Canada. © reuters.

Wij Belgen trekken dezer dagen massaal naar het kleurrijke Hallerbos, in Canada rijden ze met duizenden tegelijk naar de zuidkust, meer bepaald naar Ferryland. Het natuurfenomeen dat iedereen er op z'n smartphone wil vastleggen, is weliswaar van een íets andere orde: geen blauwe boshyacinten, maar een gigantische ijsschots. Die dreef de afgelopen dagen zomaar voorbij de kust en is intussen in ondiep water gestrand. Het is er zelfs filerijden om 'Iceberg Alley' te bewonderen. "Zo zat de autosnelweg op paaszondag proppensvol", vertelt een lokale bewoner. "Wellicht verhuist het ding niet zolang de wind waait zoals hij nu waait." De ijsberg is meer dan 46 meter hoog.