Truckchauffeur (70) verwekt 54 kinderen bij zes verschillende vrouwen: "Vroeger had ik elke dag seks"

Sven Van Malderen

19/04/17 - 12u29 Bron: Daily Mail

© Kos.

Een 70-jarige truckchauffeur uit Pakistan heeft naar eigen zeggen 54 kinderen verwekt bij zes verschillende vrouwen. Twaalf van zijn nakomelingen zijn echter omgekomen, waardoor hij nu nog 22 zonen en twintig dochters overhoudt. "Vroeger had ik een goede gezondheid en had ik elke dag seks", aldus Abdul Majeed Mengal. "Ik werkte hard en liet mijn oudste zonen naar school gaan. Maar nu ik zelf een oude man ben, liggen die zaken niet langer in mijn handen."

Abdul trouwde met zijn eerste vrouw toen hij achttien jaar oud was. Daarna volgden nog vijf huwelijken, met de nodige tragedies erbovenop. "De baby's kregen niet genoeg melk. Ik was platzak, dus zijn er enkelen gestorven. Een van mijn echtgenotes was ziek en heeft het ook niet gehaald. Ik had geen werk en stond machteloos."



Twee inkomens voor hele familie

De man vond uiteindelijk een job als truckchauffeur, waarmee hij maandelijks tussen de 15.000 en 25.000 Pakistaanse roepie (135 en 220 euro; nvdr) verdiende. Zijn oudste zoon zit nu ook achter het stuur van een vrachtwagen. Met hun tweetjes moeten ze genoeg inkomen verzamelen voor de hele familie.



Pakistanen mogen volgens het islamitische recht vier vrouwen hebben, op voorwaarde dat de eerste echtgenote daar toestemming voor geeft. Het indrukwekkende gezin woont samen in een huis met zeven slaapkamers, elke moeder krijgt een aparte ruimte waar ze met haar kinderen kan leven. Het grootste deel van zijn kroost is nog jonger dan tien jaar, de absolute benjamin is de 2-jarige Bibi Zainab.



"Opleiding is nutteloos geweest"

De levensstandaard is zeer bescheiden. "Normaal eten we elke dag brood, koekjes, groenten en 'dal' (een gerecht gemaakt van peulvruchten; nvdr). Maar op speciale gelegenheden durf ik wel eens drie geiten kopen en zorg ik voor een feestje. Met vier of vijf rollen stof maken we zelf kleren voor de kinderen."



Nu gaan zelfs zijn tien jongste zonen niet meer naar school omdat hij er simpelweg het geld niet voor heeft. "Ik heb gewerkt opdat mijn kinderen les zouden kunnen volgen. De oudsten zijn nu afgestudeerd, maar slagen er niet in om werk te vinden. Hun opleiding is dus nutteloos geweest. Ik bid voor beterschap."