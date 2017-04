Het wreedste briefje van de paashaas ooit

IB

Toen de Australische kinderen Holly, Jake en Zach op Paaszondag wakker werden, raceten ze naar beneden om te gaan kijken wat de paashaas dit jaar allemaal voor hen had meegebracht. En ja hoor, beneden was duidelijk een spoor van de paashaas te zien... De kinderen volgden het spoor, tot duidelijk werd dat er helemaal geen eieren of chocolade paashaasjes waren...

In plaats daarvan lag er een streng briefje dat de paashaas had achtergelaten: "Beste Holly, Jake en Zach, ik schrijf jullie deze brief om jullie te laten weten dat jullie dit jaar op mijn 'stoute kinderenlijst' zijn beland en dat ik jullie dit jaar geen paaseieren of cadeautjes zal geven want ik heb gezien dat jullie dit jaar erg ondeugend zijn geweest: jullie maken ruzie, vechten met elkaar en doen niet wat jullie gezegd wordt..."



De paashaas eindigde het briefje met de mededeling dat hij de Kerstman had opgebeld en hem gevraagd had de kinderen goed in de gaten te houden om te zien of ze hun cadeautjes op het einde van het jaar wel verdienden... "Jullie hebben nog veel tijd om op zijn 'goede kinderenlijstje' terecht te komen. Gedraag jullie voor jullie moeder en denk eraan: ik houd jullie in de gaten!"



Trieste snoetjes

De kinderen, die dit duidelijk niet zagen aankomen, waren er kapot van. In plaats van een vrolijke zondagmorgen met veel chocolade en cadeautjes om mee te spelen, bleven ze berooid achter. Mama Tracy Elizabeth vroeg zich stiekem af of ze te ver was gegaan bij de aanblik van de trieste snoetjes van haar kinderen. Zou ze nog gauw toch even naar de winkel gaan voor wat chocolade?



Dat deed ze uiteindelijk niet, maar in plaats daarvan postte ze de brief van de 'paashaas' op Facebook. "Zeg me alsjeblief dat ik niet de enige ouder ben die dit haar kinderen aangedaan heeft", schreef ze erbij. "Terwijl ik aan het wachten was tot ze wakker werden, voelde ik me de meest wrede moeder op aarde, maar ik hoop dat het hen een lesje leert voor de toekomst."



Magie

Het berichtje ging niet onopgemerkt voorbij en was de start van een debat of dit wel 'kon'. "Misbruik een moment van magie niet als een instrument om je ouderlijke macht te tonen", schreef een andere moeder afkeurend. Elizabeth voelde zich in de verdediging gedrukt. "Mijn kinderen zijn geen onhandelbare kroost, maar tijdens de paasvakantie begonnen ze vervelend te worden en met elkaar ruzie te maken zoals elk kind. Ik heb ze gewaarschuwd dat als ze zo zouden blijven doorgaan en mij en mijn regels niet respecteerden, dat dan dingen zoals de paashaas en andere speciale traktaties het huis niet meer in zouden komen." Ze gingen ervan uit dat ik zou bluffen, maar dit jaar dacht ik: 'nee, ik ga ze een lesje leren'."



Dat lijkt in ieder geval gelukt te zijn: het oudste kind, de achtjarige Holly, schreef berouwvol een briefje terug aan de paashaas. "Beste Paashaas, ik heb er heel veel spijt van dat ik zou stout was en gemeen tegen mijn broers en dat ik niet deed wat ik moest doen. Ik zal proberen om volgend jaar me beter te gedragen. Ik hoop dat je me volgend jaar een lekker paasei en een leuk nieuw speeltje komt brengen."



Effect

Volgens mama Elizabeth heeft het briefje wel degelijk effect gehad: de kinderen zijn beduidend rustiger en maken minder ruzie met elkaar. "Gisterenavond hebben we gereflecteerd en ze begrijpen nu waarom de paashaas niet is langs gekomen", zegt ze. "Er is geen enkele manier waarop je een perfecte ouder bent, er is geen juiste of verkeerde manier. Ik wil respectabele kinderen grootbrengen, die begrijpen dat er gevolgen zijn wanneer je dingen verkeerd doet. Ik hoop dat ik op de juiste weg zit", besluit ze.



De oma van de kinderen zorgde er uiteindelijk toch nog voor dat de kinderen een lekkere paastraktatie kregen.