Brit ontkent seks ... met Suzuki-motor

MVDB

15/04/17 - 22u00 Bron: Metro.co.uk

© rv.

De rechters in het Engelse Folkestone Magistrates Court hebben wellicht 13 juni met stip aangeduid in hun agenda. Dan moet ene Kevin Chapman voorkomen voor een wel heel aparte zaak. De 33-jarige wordt ervan beschuldigd zich te hebben vergrepen ... aan een blauwe Suzuki-motorfiets.

Op donderdag 27 maart liet hij in de stad Canterburry zijn broek zakken en zat hij in dronken toestand met zijn geslachtsdeel aan te schurken tegen de motorfiets, die niet van hem was. De man zou eveneens gepoogd te hebben de tweewieler te vernielen. Chapman ontkende woensdag de aanklachten. Daklozen zouden hem hebben geduwd. De man uit Ashford in het graafschap Kent herinnert zich voor de rest bitter weinig van het bewuste incident.



Op 8 juni wordt Chapman uit Ashford in het Engele graafschap Kent al bij de rechter verwacht. Hij staat dan terecht wegens bedreiging. De man zou dreigsms'jes hebben verstuurd naar een liefdesrivaal.