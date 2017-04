"Onze baby weegt zeventien kilo, maar dat is niet onze schuld"

Sven Van Malderen

14/04/17

Chahat Kumar is slechts acht maanden oud en toch weegt ze al zeventien kilo. Normaal bereikt een kind dat gewicht pas op vierjarige leeftijd. Haar ouders uit India zitten met de handen in het haar. "Dit is niet onze fout, God heeft haar die aandoening gegeven", klinkt het.

De baby begon pas na vier maanden serieus bij te komen. "Toen ze geboren werd, was ze compleet normaal", vertelt haar vader Suraj Kumar. "Maar nu neemt haar gewicht elke dag toe."



De ouders maken zich dan ook ernstig zorgen. Waar die ongezonde appetijt vandaan komt, ze hebben er geen flauw idee van. "Ons eerste kind -een zoon- is gestorven bij de bevalling", aldus moeder Reena (21). "En dan kwam Chahat. Ze eet vier keer zoveel als een ander kind van haar leeftijd. Ze blijft zich maar volproppen. En als we haar niets geven, begint ze te huilen."



"Kunnen haar niet optillen"

"Ze weent ook omdat ze naar buiten wil, maar met haar gewicht is dat niet evident. We kunnen haar niet optillen, dus nemen we haar enkel mee naar plekjes in de buurt."



Volgens sommige mensen zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor het probleem, maar met die kritiek kunnen ze niet leven. "Het is niet onze schuld", beweert Suraj. "God heeft haar die aandoening gegeven, daar kunnen wij niets aan doen. Als anderen met haar lachen omdat ze zo dik is, geeft me dat altijd een slecht gevoel."



Te harde huid

Gezondheidsproblemen konden uiteraard niet uitblijven: Chahat ondervindt nu al de nodige moeite met ademhalen en in slaap raken. "Dokters willen graag een bloedstaal nemen om te zien wat er aan de hand is, maar daar is haar huid te hard voor. Dat is dus nog eens een bijkomend probleem."



"We hebben het verschillende keren geprobeerd, maar er zit te veel vet", bevestigt arts Vasudev Sharma. "Dit is de eerste keer dat ik het gewicht van een baby zo omhoog zie schieten." Sharma gaf de raad om naar een specialist in het ziekenhuis van Amritsar te gaan, maar daar heeft de familie niet de financiële middelen voor.



"Er moet iets gebeuren"

Toch zal er iets moeten gebeuren, benadrukt Sharma. "We moeten haar gewicht weer onder controle krijgen. Ze moet dus minder eten, op dit moment speelt ze de hoeveelheid van een tienjarige naar binnen."



Ondanks alle tegenslag hoopt Reena op een mooie toekomst voor haar dochter. "We willen dat ze gewoon kan spelen zoals andere kinderen. Meer vragen we niet."